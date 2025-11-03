Maurizio Pistocchi ha analizzato Verona-Inter, commentando i momenti più significativi del match. Focus su un episodio da moviola, che ha visto protagonista Yann Bisseck con un interventi su Giovane. "L’Hellas Verona chiede il rosso per Bisseck che stende Giovane, ma Doveri giudica l’episodio da giallo", sintetizza il giornalista sportivo. Poi il confronto secco con alcuni tifosi avversari: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Verona-Inter, provocano Pistocchi sul fallo di Bisseck: la risposta zittisce tutti
news
Verona-Inter, provocano Pistocchi sul fallo di Bisseck: la risposta zittisce tutti
L'interpretazione del giornalista sportivo in merito all'interventi del difensore dell'Inter sul giocatore del Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA