Maxi Lopez ha salvato, tanti anni fa, Mauro Icardi. È ciò che si evince dall'incredibile racconto di Gonzalo Bergessio, ex giocatore del Catania, ai microfoni di Más de una Copa. Ai tempi Bergessio era compagno di squadra di Maxi Lopez. Si scriveva in quegli anni la fine di un triangolo complicato con Wanda, che si era separata da Maxi e che aveva iniziato una nuova relazione con Mauro Icardi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Bergessio: “Giocavo con Maxi Lopez a Catania e i ragazzi volevano “giustiziare” Icardi”
news
Bergessio: “Giocavo con Maxi Lopez a Catania e i ragazzi volevano “giustiziare” Icardi”
L'argentino ricorda un aneddoto incredibile vissuto a Catania
L'aneddoto di Bergessio—
Gonzalo Bergessio e Maxi Lopez erano compagni nel Catania. L'argentino ha raccontato un incredibile aneddoto vissuto in prima persona: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. A Maxi Lopez venne fatta una proposta proprio in relazione al rapporto totalmente incrinato con Mauro Icardi a causa della sua relazione con la ex moglie, Wanda Nara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA