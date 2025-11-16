All'interno del Galatasaray le opinioni sulle prestazioni di Mauro Icardi sono in questo momento discordanti. Un dirigente turco ha sottolineato alcuni aspetti del calciatore Icardi, a suo giudizio non tollerabili sollevando all'interno del club una vera e propria tempesta. Le polemiche hanno trovato sfogo anche pubblicamente, rilanciando il tema del futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino si muoverà per trovare una squadra in Europa?
Il futuro calcistico di Mauro Icardi? La fidanzata è categorica: “Una squadra è proibitissima”
La rivelazione è arrivata durante un'intervista di coppia in un programma argentino
Il futuro di Icardi—
In questi giorni si è parlato molto dell'intervista di coppia rilasciata da Mauro Icardi e China Suarez nel programma argentino Otro día perdido. Il calciatore ha stupito tutti con alcune dichiarazioni su ciò che assolutamente non tollera nella relazione con l'attrice argentina. E lei ha risposto anche sul futuro calcistico di Icardi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La fidanzata di Maurito ha reso noto in quale squadra sicuramente Icardi non giocherà mai: opzione proibitissima.
