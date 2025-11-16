"Domenica prossima avrà dei problemi del Diavolo, in questa Cristian Chivu può semplicemente dedicarsi alla propria passione". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al viaggio in Spagna per Cristian Chivu.
Inter, Chivu è a Madrid per guardare l’NFL. “Ed è curioso il fatto che…”
Il tecnico dell'Inter, infatti, è stato al Bernabeu per vedere la partita tra i Miami Dolphins e i Washington Commanders, ossia l'attesissima tappa spagnola della NFL, il football americano del quale Chivu è un grandissimo appassionato. "Non guardo Juve-Milan, perché ho la serata libera e c'è la NFL in tv", aveva dichiarato Chivu. "Non era una posa: sul divano, in famiglia, Chivu preferisce staccare e studiare uno sport tanto caro, da cui continua a trarre ispirazione. Nel suo pensiero, football e fútbol non sono così diversi, anzi si mescolano un po' in un calcio verticale, offensivo e fatto di continua conquista del territorio attraverso il pressing.
Curiosamente, quest'anno, l'allenatore nerazzurro ha trovato nello spogliatoio qualcuno con cui parlarne in modo approfondito: Manuel Akanji, tifosissimo degli Atlanta Falcons, condivide la stessa passione. Al momento lui si trova in ritiro con la Svizzera, altrimenti avrebbe fatto un salto pure lui in Spagna", aggiunge La Gazzetta.
