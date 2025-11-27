FC Inter 1908
Inter, Bisseck: “Ci manca culo”. Repubblica: “No, non ha ragione: ecco perché”

Detto che l'Atletico in Champions ha vinto dodici delle ultime tredici partite in casa, nella sconfitta interista la sfortuna non c'entra
Marco Astori
«Così fa troppo male. Abbiamo fatto tutto bene, ci è mancato un po' di culo». Queste le parole amare di Yann Bisseck nel post-partita di Atletico Madrid-Inter dopo la sconfitta nei minuti finali di gara.

Repubblica, però, nella sua edizione odierna, non concorda con le dichiarazioni del tedesco: "Ma non ha ragione. Detto che l'Atletico in Champions ha vinto dodici delle ultime tredici partite in casa, e che il Metropolitano è uno degli stadi più difficili al mondo, nella sconfitta interista la sfortuna non c'entra.

Non ha funzionato la riproposizione del mancino Carlos Augusto in fascia destra, come contro il Milan: una scelta che suona più come una bocciatura di Luis Henrique che come un'idea tattica. E non funziona la difesa a zona sui calci piazzati, che già era costata all'Inter un paio di gol subiti nel Mondiale per club in America. Ed è finita così in sconfitta una partita tesa, elettrica, con quattro punte in maglia biancorossa in campo negli ultimi minuti, e i due allenatori ad agitarsi in giacca e maglioncino, nonostante i due gradi di Madrid".

