«Così fa troppo male. Abbiamo fatto tutto bene, ci è mancato un po' di culo». Queste le parole amare di Yann Bisseck nel post-partita di Atletico Madrid-Inter dopo la sconfitta nei minuti finali di gara.

Repubblica, però, nella sua edizione odierna, non concorda con le dichiarazioni del tedesco: "Ma non ha ragione. Detto che l'Atletico in Champions ha vinto dodici delle ultime tredici partite in casa, e che il Metropolitano è uno degli stadi più difficili al mondo, nella sconfitta interista la sfortuna non c'entra.

Non ha funzionato la riproposizione del mancino Carlos Augusto in fascia destra, come contro il Milan: una scelta che suona più come una bocciatura di Luis Henrique che come un'idea tattica. E non funziona la difesa a zona sui calci piazzati, che già era costata all'Inter un paio di gol subiti nel Mondiale per club in America. Ed è finita così in sconfitta una partita tesa, elettrica, con quattro punte in maglia biancorossa in campo negli ultimi minuti, e i due allenatori ad agitarsi in giacca e maglioncino, nonostante i due gradi di Madrid".