Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha sintetizzato e raccontato sui social le curiosità più significative di Cremonese-Atalanta. Il giornalista ha assistito ad uno scambio di opinioni tra Jamie Vardy e Hernanes sulle esultanze con capriole. "Vardy ha definito quelle del profeta Sideflip e non Backflip", ha raccontato il giornalista.
Bordocampista Dazn: "Lookman consapevole di una cosa. Mi sono presentato a Zalewski che…"
Bordocampista Dazn: “Lookman consapevole di una cosa. Mi sono presentato a Zalewski che…”
Le curiosità del match raccontate da Giovanni Barsotti
Zalewski e Lookman—
Il bordocampista di Dazn ha poi aggiunto un paio di curiosità a proposito di due giocatori dell'Atalanta, Zalewski e Lookman: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Ademola Lookman, obiettivo del mercato estivo dell'Inter poi sfumato per la presa di posizione della società bergamasca, non è ancora al100% della forma, secondo quanto raccontato da Barsotti.
