L'intervista a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Bruganelli si racconta in una lunghissima intervista-confessione al Corriere della Sera, ripercorrendo anche le tappe della storia col conduttore e tifoso interista: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Bruganelli: “Tradito Bonolis solo una volta. Dopo l’aborto, con Paolo fu…”
news
Bruganelli: “Tradito Bonolis solo una volta. Dopo l’aborto, con Paolo fu…”
L'intervista a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Bruganelli si racconta in una lunghissima intervista-confessione
© RIPRODUZIONE RISERVATA