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Bordocampista Dazn sul gol mancato da Thuram: “Forse non ha visto il Bayern perché…”

Marcus Thuram
Inter-Atalanta nelle considerazioni del giornalista di Dazn
Redazione1908

Giovanni Barsotti ha analizzato gli elementi più significativi di Inter-Atalanta. Tra i protagonisti postivi dell'Inter il bordocampista Dazn cita Denzel Dumfries: "Fatta eccezione per l'episodio del gol, migliora non di poco l'Inter. Tra tutti ne giova Barella, che ritrova il suo spazio largo a destra in costruzione. Dopo un derby orrido, l'ho visto bene".

Marcus Thuram
Getty

Il gol mancato da Thuram

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A proposito dell'occasione non sfruttata da Marcus Thuram, Barsotti aggiunge: "Thuram forse non ha visto il Bayern perché calcia troppo basso a Carnesecchi in uscita, mentre bastava alzarla poco come Gnabry".

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