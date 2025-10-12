La passione per il pallone e l’Inter, ma anche le esperienze in tv accanto a icone come Raimondo Vianello e Pippo Baudo. Elenoire Casalegno racconta il suo amore per il calcio e il suo desiderio da bambina di giocare con i coetanei maschi, ma fa anche un appello: vuole scendere in campo a San Siro, con la maglia dell’Inter, prima che lo stadio sia abbattuto. E lo fa in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: CONTINUA A LEGGERE