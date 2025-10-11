Per quale squadra tifa Federica Masolin? “Ho metà della famiglia che…”

«Quanto sono alta? 1.74. Potrei dire 1.75, ma non rubo. Da dove vengo? Milano e sono Laureata in Lettere Moderne con indirizzo per le nuove comunicazioni in Cattolica a Milano. Figlia? Nina è nata il 12 agosto del 2025 quindi ha poco tempo, bella, amore della mamma», ha spiegato. E per quale squadra tifa? CONTINUA A LEGGERE