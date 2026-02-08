FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Oggi è il compleanno di Calhanoglu: il messaggio di auguri dell’Inter

news

Oggi è il compleanno di Calhanoglu: il messaggio di auguri dell’Inter

Oggi è il compleanno di Calhanoglu: il messaggio di auguri dell’Inter - immagine 1
Hakan Calhanoglu oggi compie 32 anni e festeggia il suo quinto compleanno in nerazzurro
Matteo Pifferi Redattore 

Tanti auguri, Hakan Calhanoglu! Il centrocampista turco oggi compie 32 anni e festeggia il suo quinto compleanno in nerazzurro.

Oggi è il compleanno di Calhanoglu: il messaggio di auguri dell’Inter- immagine 2
Getty Images

Arrivato nell'estate del 2021, il numero 20 nerazzurro ha da poco superato le 200 presenze con la maglia dell'Inter, arrivando a quota 204 in tutte le competizioni. In questa stagione è stato protagonista in 22 match e ha segnato 8 gol tra Serie A e Champions League, per un totale di 46 reti nerazzurre.

Inter
Getty Images

Grazie ad un mix di intelligenza tattica, tecnica e classe cristallina ha collezionato prestazioni di livello e a numeri da record, contribuendo alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, di due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, scrivendo pagine importanti della storia interista.

Da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri i migliori auguri di buon compleanno!

Leggi anche
Anche l’Inter al Super Bowl con l’NFL Legend Cliff Avril
Continuano le polemiche in Arabia per Benzema all’Al-Hilal di Inzaghi: “Ora CR7...

© RIPRODUZIONE RISERVATA