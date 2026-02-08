Inter, quando rientrano Dumfries, Barella e Calhanoglu? Le ultime

L'Inter sta per svuotare l'infermeria: ecco le novità su Dumfries, Barella e Calhanoglu in vista delle prossime partite

"La capolista si presenterà con la formazione “dei titolari“, nove volti nuovi rispetto al confronto col Torino in Coppa Italia. Giusto Thuram e Mkhitaryan, che traslocherà dalla posizione di regista a quella di interno, saranno confermati dal 1’. Per il francese è un’opportunità importante. Rispetto alla passata stagione ha trovato una concorrenza interna di livello superiore, se vuole tenersi il posto deve ricominciare a macinare prestazioni, convincendo il tecnico di poter essere utile almeno quanto Esposito, che col suo lavoro “sporco“ ha spesso permesso a Lautaro Martinez di avere più spazio per colpire", racconta il Quotidiano Sportivo.