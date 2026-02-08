Trasferta delicata quella di oggi per l'Inter che affronterà il Sassuolo con l'obiettivo di allungare sul Milan, la cui partita col Como è stata rinviata.
Inter, quando rientrano Dumfries, Barella e Calhanoglu? Le ultime
"La capolista si presenterà con la formazione “dei titolari“, nove volti nuovi rispetto al confronto col Torino in Coppa Italia. Giusto Thuram e Mkhitaryan, che traslocherà dalla posizione di regista a quella di interno, saranno confermati dal 1’. Per il francese è un’opportunità importante. Rispetto alla passata stagione ha trovato una concorrenza interna di livello superiore, se vuole tenersi il posto deve ricominciare a macinare prestazioni, convincendo il tecnico di poter essere utile almeno quanto Esposito, che col suo lavoro “sporco“ ha spesso permesso a Lautaro Martinez di avere più spazio per colpire", racconta il Quotidiano Sportivo.
Arrivano anche novità sugli infortunati: "Chivu ha ancora fuori tre pilastri importanti: Dumfries, Barella e Calhanoglu. L’olandese spera di recuperare nelle prossime settimane, mentre i due centrocampisti (salvo cattive nuove) torneranno ad allenarsi proprio dopo la sfida odierna. Puntano ad esserci con un minutaggio già corposo sabato 14 contro la Juventus, come ha ribadito anche il calciatore turco ai tifosi presenti ieri ai cancelli di Appiano Gentile".
