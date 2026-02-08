Anche l’Inter al Super Bowl con l’NFL Legend Cliff Avril

L'Inter prosegue il proprio sviluppo internazionale negli Stati Uniti rafforzando il legame con lo sport più seguito nel paese

Matteo Pifferi Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 13:46)

Dopo la connessione nata l’estate scorsa in occasione del Mondiale per Club, quando la squadra nerazzurra si è allenata presso il centro sportivo dei Seattle Seahawks, l’Inter rafforza il proprio legame con l’NFL, prendendo parte alla narrativa del Super Bowl 2026 grazie ad un ambassador d’eccezione.

Per la prima volta, il Club nerazzurro sarà infatti presente all’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti attraverso la collaborazione con Cliff Avril, vincitore del Super Bowl XLVIII nel 2014 con i Seattle Seahawks e oggi NFL Legend.

Nel corso della Super Bowl Week, Cliff Avril ha incontrato i giocatori dei Seattle Seahawks e diverse celebrities locali, creando un ponte autentico tra il mondo nerazzurro e quello del football americano e ingaggiando la fanbase di appassionati di entrambi gli sport. L’attivazione avrà il suo culmine oggi, quando Cliff Avril assisterà alla partita tra Seattle Seahawks e New England Patriots, portando i colori dell’Inter al Levi's Stadium di Santa Clara.

Il legame tra Inter e NFL si è consolidato nell’ultimo anno attraverso simboli concreti, come il lancio della maglia speciale InterxNFL, e momenti condivisi. Proprio durante la FIFA Club World Cup negli Stati Uniti, l’Inter è stata infatti protagonista di diverse attività con le squadre di football americano: i nerazzurri hanno accolto ospiti speciali tra Los Angeles e Seattle, tra cui Cameron Dicker dei Los Angeles Chargers, Rylie Mills dei Seattle Seahawks. In questa occasione ha anche avuto luogo il primo contatto tra Cliff Avril e il mondo nerazzurro, con la NFL Legend che ha incontrato la Legend dell’Inter Maicon.

Il percorso comune è poi proseguito a novembre a Madrid, quando Christian Vieri è stato ospite allo stadio Santiago Bernabeu per assistere alla partita tra Miami Dolphins e Washington Commanders, incontrando il commissioner della NFL Roger Goodell, e Dan Marino, Legend dei Miami Dolphins.