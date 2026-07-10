In tanti appassionati ancora oggi si chiedono quali motivi si celino dietro la chiusura della Bobo TV, programma in onda su varie piattaforme online che vedeva protagonisti Cassano, Vieri, Adani e Ventola e che, dopo aver dominato il web per mesi, d'improvviso ha chiuso i battenti. Il Corriere della Sera ha fatto una sua ricostruzione, interpellando una fonte vicina ai quattro ex calciatori: CONTINUA A LEGGERE