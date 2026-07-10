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Paola Ferrari e la stoccata a Diletta Leotta: “Non possiamo stare zitte se…”

Paola Ferrari e la stoccata a Diletta Leotta: “Non possiamo stare zitte se…” - immagine 1
Paola Ferrari non ha risparmiato una critica a donne come Diletta Leotta ed Elodie nella sua ultima intervista
Redazione1908

Paola Ferrari non le manda di certo a dire. Nel corso dell’intervista concessa a ‘Chi’, la nota conduttrice di Rai Sport, non risparmia ha risparmiato critiche ad altre donne, come Diletta Leotta o Elodie: CONTINUA A LEGGERE

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