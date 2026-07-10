Paola Ferrari non le manda di certo a dire. Nel corso dell’intervista concessa a ‘Chi’, la nota conduttrice di Rai Sport, non risparmia ha risparmiato critiche ad altre donne, come Diletta Leotta o Elodie: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Paola Ferrari e la stoccata a Diletta Leotta: “Non possiamo stare zitte se…”
news
Paola Ferrari e la stoccata a Diletta Leotta: “Non possiamo stare zitte se…”
Paola Ferrari non ha risparmiato una critica a donne come Diletta Leotta ed Elodie nella sua ultima intervista
© RIPRODUZIONE RISERVATA