Adesso è ufficiale: dopo otto stagioni le strade dell'Inter e di Stefan De Vrij si sono separate. È stato lo stesso club nerazzurro ad annunciarlo sul sito ufficiale: "Otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d’amore, di successi, in cui ha riempito la bacheca con tre Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, coronando una meravigliosa avventura da 296 presenze, 13 gol e 8 assist".
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UFFICIALE – Il Panathinaikos annuncia De Vrij con un video particolare
Il club greco ha annunciato l'arrivo del difensore olandese con un video
"Partita dopo partita, mattone dopo mattone, il muro è stato completato alla perfezione. Una colonna portante della storia recente, capace di trasmettere un senso di sicurezza già solo con l’annuncio: “Con il numero 6, Stefan De Vrij!", recita una parte del comunicato. Parallelamente la nuova squadra dell'olandese, il Panathinaikos, ha annunciato il giocatore con un video a tema Olanda.
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