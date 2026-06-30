UFFICIALE – Il Panathinaikos annuncia De Vrij con un video particolare

Adesso è ufficiale: dopo otto stagioni le strade dell'Inter e di Stefan De Vrij si sono separate. È stato lo stesso club nerazzurro ad annunciarlo sul sito ufficiale: "Otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d’amore, di successi, in cui ha riempito la bacheca con tre Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, coronando una meravigliosa avventura da 296 presenze, 13 gol e 8 assist".