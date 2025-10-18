Jamar Loza è stato condannato a 28 mesi di carcere presso la Norwich Crown Court dopo essersi dichiarato colpevole di due capi d'accusa

Gianni Pampinella Redattore 18 ottobre - 18:18

Jamar Loza è stato condannato a 28 mesi di carcere presso la Norwich Crown Court dopo essersi dichiarato colpevole di due capi d'accusa risalenti al 2022. Loza, che ha iniziato la sua carriera al Norwich City, a marzo è entrato a far parte del Kettering, club della Southern League Premier Central.

"Dopo la notizia di questa settimana che Jamar Loza è stato condannato per un incidente avvenuto prima del suo arrivo al Kettering Town, possiamo confermare che il club ha preso provvedimenti per rescindere il suo contratto. Durante il suo periodo con noi, Jamar ha dato un contributo positivo in campo e gli siamo grati per le sue prestazioni con i colori del club", è il comunicato del club.

Il giocatore, che vanta anche 4 presenza con la Jamaica, è stato arrestato per possesso e intenzione di fornire gas esilarante (nitrous oxide) tra Londra e Norfolk, inoltre aveva impiegato due autisti per aiutarlo nelle consegne. Loza è comparso in tribunale mercoledì per la sentenza dopo aver ammesso due capi d'imputazione. Possesso di una sostanza psicoattiva con l'intento di spacciarla e fornitura di una sostanza psicoattiva.