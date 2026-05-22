Il film ripercorre episodi significativi della sua vita e della sua carriera calcistica, come la pressione, le difficoltà di dover affermarsi in Italia a soli 19 anni all'Inter, la difficoltà di gestire la distanza da familiari e amici in Europa, la perdita del padre e il forte legame con la madre e la nonna. "In un momento in cui il calcio del nostro Paese è privo di idoli, questo film assume un'importanza ancora maggiore. Lo stiamo realizzando con grande cura e rispetto, pensando alla moltitudine di tifosi di calcio in tutto il mondo", afferma Gustavo Mello, socio e produttore di Boutique Filmes. Il film è nelle prime fasi di sviluppo e la Paramount Pictures ne è coproduttrice.