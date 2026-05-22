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Ex Inter, la biografia di Adriano diventerà un film. “In un momento in cui il calcio…”
La storia di Adriano Leite Ribeiro sarà adattata in un film. La società di produzione, Boutique Filmes, ha acquisito i diritti della biografia dell'Imperatore "Adriano: la mia più grande paura", scritta dal giornalista Ulisses Neto insieme all'ex Inter e pubblicata nel 2024.
Il film ripercorre episodi significativi della sua vita e della sua carriera calcistica, come la pressione, le difficoltà di dover affermarsi in Italia a soli 19 anni all'Inter, la difficoltà di gestire la distanza da familiari e amici in Europa, la perdita del padre e il forte legame con la madre e la nonna. "In un momento in cui il calcio del nostro Paese è privo di idoli, questo film assume un'importanza ancora maggiore. Lo stiamo realizzando con grande cura e rispetto, pensando alla moltitudine di tifosi di calcio in tutto il mondo", afferma Gustavo Mello, socio e produttore di Boutique Filmes. Il film è nelle prime fasi di sviluppo e la Paramount Pictures ne è coproduttrice.
(Viva.com)
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