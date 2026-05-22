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Ex Inter, la biografia di Adriano diventerà un film. “In un momento in cui il calcio…”

Ex Inter, la biografia di Adriano diventerà un film. “In un momento in cui il calcio…” - immagine 1
La società di produzione, Boutique Filmes, ha acquisito i diritti della biografia dell'Imperatore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Thuram Adriano

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La storia di Adriano Leite Ribeiro sarà adattata in un film. La società di produzione, Boutique Filmes, ha acquisito i diritti della biografia dell'Imperatore "Adriano: la mia più grande paura", scritta dal giornalista Ulisses Neto insieme all'ex Inter e pubblicata nel 2024. 

Ex Inter, la biografia di Adriano diventerà un film. “In un momento in cui il calcio…”- immagine 3

Il film ripercorre episodi significativi della sua vita e della sua carriera calcistica, come la pressione, le difficoltà di dover affermarsi in Italia a soli 19 anni all'Inter, la difficoltà di gestire la distanza da familiari e amici in Europa, la perdita del padre e il forte legame con la madre e la nonna. "In un momento in cui il calcio del nostro Paese è privo di idoli, questo film assume un'importanza ancora maggiore. Lo stiamo realizzando con grande cura e rispetto, pensando alla moltitudine di tifosi di calcio in tutto il mondo", afferma Gustavo Mello, socio e produttore di Boutique Filmes. Il film è nelle prime fasi di sviluppo e la Paramount Pictures ne è coproduttrice.

(Viva.com)

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