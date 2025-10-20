FC Inter 1908
La ex moglie di Bonolis: “C’era una situazione tossica. Infedeltà? Ci siamo sposati anche per…”

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli
Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha scritto un libro nel quale ha deciso di raccontare alcuni dettagli molto intimi della sua vita. A partire da un evento molto doloroso e traumatico accaduto un anno dopo l'inizio della sua relazione con il conduttore televisivo. Sonia racconta di come sia diventata "l'imprevedibile signora Bonolis", della ribalta difficile da gestire e dei commenti delle persone.

"Non volevo essere la moglie mantenuta"

Sonia Bruganelli racconta di essersi ritagliata il suo spazio all'ombra di Paolo, imparando a mettere a frutto la sua laurea. Un lavoro dietro le quinte. La ex moglie di Bonolis racconta ai microfoni del Corriere della Sera dell'infedeltà e dell'equilibrio difficile con Paolo: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Sonia si racconta e non tralascia nulla. Nemmeno l'accusa di aver tradito più volte Bonolis. A questa accusa ha deciso di rispondere in maniera netta.

