Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha scritto un libro nel quale ha deciso di raccontare alcuni dettagli molto intimi della sua vita. A partire da un evento molto doloroso e traumatico accaduto un anno dopo l'inizio della sua relazione con il conduttore televisivo. Sonia racconta di come sia diventata "l'imprevedibile signora Bonolis", della ribalta difficile da gestire e dei commenti delle persone.