Paolo Ziliani aveva anticipato nella sua newsletter la possibilità che la Juventus non vincesse a Como . "Considerando che il Como a dispetto delle defezioni in avanti resta pur sempre il Como di Fabregas che conosciamo, squadra votata alla corsa, all’aggressione e alla ricerca di un gioco sempre propositivo e spettacolare, batterlo per la Juventus non sarà facile", scriveva il giornalista sportivo nelle prime ore di questa giornata di campionato. E la Juventus ha effettivamente perso con il Como, subendo due reti.

Due sospetti vedendo Chivu e Conte

Il giornalista sportivo ha analizzato la vittoria dell'Inter con la Roma e la sconfitta del Napoli con il Torino, concentrandosi sui rispettivi allenatori. Due le domande, due i sospetti che Ziliani propone ai tifosi e ai lettori: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Secondo il giornalista sportivo i risultati di Inter e Napoli lasciano intravedere segnali importanti per il percorso che i due club stanno facendo. Importanti e preoccupanti.