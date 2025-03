Il calciatore nerazzurro non ha giocato contro l'Italia. Appena scenderà in campo con la Nazionale tedesca per la prima volta dovrà seguire un rituale

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 22:16)

Non ha giocato nella gara contro l'Italia che si è disputata a San Siro dove di solito gioca con l'Inter. Yann Aurel Bisseck è stato convocato dalla Germania ma non ha ancora totalizzato minuti in campo. Nei giorni scorsi, parlando con i media tedeschi, ha raccontato di un rito di iniziazione a cui dovrà sottoporsi dopo i suoi primi minuti in campo.

Rito rimandato per ora: la concorrenza nella Nazionale tedesca è agguerrita. Ma l'interista è già pronto all'eventualità. Aveva spiegato qualche giorno fa: «Ho sentito che dopo i primi minuti in campo bisogna fare un discorso negli spogliatoi. Quindi poi vedrò cosa dire quando sarò lì. Questa è la prima cosa che ho chiesto quando sono arrivato in Nazionale».