FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Player of the Month di ottobre: Calhanoglu e altri cinque in lista. Ecco come votare

news

Player of the Month di ottobre: Calhanoglu e altri cinque in lista. Ecco come votare

Player of the Month di ottobre: Calhanoglu e altri cinque in lista. Ecco come votare - immagine 1
I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye
Matteo Pifferi Redattore 

I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre sono: Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan), Anguissa (Napoli).

Player of the Month di ottobre: Calhanoglu e altri cinque in lista. Ecco come votare- immagine 2
Getty Images

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Player of the Month di ottobre: Calhanoglu e altri cinque in lista. Ecco come votare- immagine 3

Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Per partecipare alla votazione CLICCA QUI.

 

Leggi anche
Tifosi Roma contro Zalewski per un “tradimento”: ecco a cosa si riferiva lo striscione
Botta e risposta, Sorrentino: “Inter, mi sbilancio così”, Graziani: “Io...

© RIPRODUZIONE RISERVATA