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Icardi batte Wanda Nara in tribunale: l’ex moglie è talmente ricca che…

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Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno di mantenimento
Redazione1908

Niente assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese che era stata avanzata nei confronti di Mauro Icardi.

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Il giudice ha ritenuto che Nara disponga di una situazione patrimoniale e reddituale ''molto florida'' e che non sussistano i presupposti per riconoscerle un contributo economico provvisorio a carico del marito. Nell'ordinanza viene evidenziato che Wanda Nara è giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito autonomamente.

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Il Tribunale ha quindi escluso l'urgenza di attribuirle un assegno provvisorio, anche alla luce della documentazione prodotta da Mauro Icardi difeso dall'avvocato Valeria De Vellis e dall'avvocato Raffaele Rigitano. Nessun assegno, dunque, in attesa della sentenza definitiva che verrà emessa nei prossimi mesi

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