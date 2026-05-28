Il premio è organizzato in collaborazione con la Uefa dal 2024. La scelta della sede è simbolica perché rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa. Organizzando la sua 70ª edizione nella capitale del Regno Unito, il Ballon d'Oro prosegue la sua espansione e rafforza ulteriormente il suo status di brand di prestigio a livello internazionale.