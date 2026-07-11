FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita CorSera – Inzaghi, Bastoni: c’è l’Inter dietro la chiusura di Bobo TV? Chi ha tradito chi

news

CorSera – Inzaghi, Bastoni: c’è l’Inter dietro la chiusura di Bobo TV? Chi ha tradito chi

CorSera – Inzaghi, Bastoni: c’è l’Inter dietro la chiusura di Bobo TV? Chi ha tradito chi - immagine 1
In tanti appassionati ancora oggi si chiedono quali motivi si celino dietro la chiusura della Bobo TV. Ne parla il Corriere della Sera
Redazione1908

In tanti appassionati ancora oggi si chiedono quali motivi si celino dietro la chiusura della Bobo TV, programma in onda su varie piattaforme online che vedeva protagonisti Cassano, Vieri, Adani e Ventola e che, dopo aver dominato il web per mesi, d'improvviso ha chiuso i battenti. Il Corriere della Sera ha fatto una sua ricostruzione, interpellando una fonte vicina ai quattro ex calciatori: CONTINUA A LEGGERE

 

Leggi anche
Paola Ferrari e la stoccata a Diletta Leotta: “Non possiamo stare zitte se…”
UFFICIALE – Il Panathinaikos annuncia De Vrij con un video particolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA