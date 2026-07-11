In tanti appassionati ancora oggi si chiedono quali motivi si celino dietro la chiusura della Bobo TV, programma in onda su varie piattaforme online che vedeva protagonisti Cassano, Vieri, Adani e Ventola e che, dopo aver dominato il web per mesi, d'improvviso ha chiuso i battenti. Il Corriere della Sera ha fatto una sua ricostruzione, interpellando una fonte vicina ai quattro ex calciatori: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 news gossip e curiosita CorSera – Inzaghi, Bastoni: c’è l’Inter dietro la chiusura di Bobo TV? Chi ha tradito chi
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CorSera – Inzaghi, Bastoni: c’è l’Inter dietro la chiusura di Bobo TV? Chi ha tradito chi
In tanti appassionati ancora oggi si chiedono quali motivi si celino dietro la chiusura della Bobo TV. Ne parla il Corriere della Sera
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