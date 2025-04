Il sito del quotidiano tedesco parla del The Charles, l'albergo scelto dai nerazzurri per il soggiorno in vista della trasferta contro il Bayern

L'Inter giocherà in trasferta a Monaco la prima partita dei quarti di CL contro il Bayern . E dalla Bild arrivano i dettagli del soggiorno dei nerazzurri in Germania. La squadra arriverà nella città tedesca alle 18, all'aeroporto Franz Josef Strauss.

Primo appuntamento il sopralluogo all'Allianz Arena dove alle 19 si terrà la conferenza stampa del mister e di un giocatore. Poi l'arrivo in hotel. E di questo in particolare parla il sito del canale tedesco. "L'Inter alloggerà in un posto davvero speciale, il The Charles, dove una 'Classic Room' costa solitamente ben oltre i 500 euro a notte. Molti vip di solito alloggiano in questo albergo di lusso, l'ultima in ordine di tempo è stata la superstar statunitense Taylor Swift e all'epoca lei suscitò grande clamore attorno all'hotel".