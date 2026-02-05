Cinque stagioni in nerazzurro, gol pesanti e un legame speciale con i tifosi: Rodrigo Palacio compie oggi 44 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2012, “El Trenza” ha indossato la maglia nerazzurra in 171 occasioni, realizzando 58 reti e distinguendosi per generosità, intelligenza tattica e spirito di sacrificio che lo ha reso capace persino di indossare i guanti da portiere in difesa dei nostri colori.
Oggi Rodrigo Palacio compie 44 anni: il messaggio di auguri dell'Inter
Oggi Rodrigo Palacio compie 44 anni: il messaggio di auguri dell’Inter
Nel corso della sua esperienza interista ha lasciato ricordi indelebili, come il celebre gol di tacco che decise il derby del 22 dicembre 2013, una giocata rimasta nella storia recente del Club.
Tecnica, cuore e dedizione hanno reso Palacio un punto di riferimento in campo e fuori, conquistando l’affetto di tutto il popolo nerazzurro. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti, i migliori auguri a Rodrigo Palacio!
