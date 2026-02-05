Oggi Rodrigo Palacio compie 44 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Cinque stagioni in nerazzurro, gol pesanti e un legame speciale con i tifosi: Rodrigo Palacio compie oggi 44 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2012, “El Trenza” ha indossato la maglia nerazzurra in 171 occasioni, realizzando 58 reti e distinguendosi per generosità, intelligenza tattica e spirito di sacrificio che lo ha reso capace persino di indossare i guanti da portiere in difesa dei nostri colori.