Protagonisti Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni. Un giornalista spagnolo ha chiesto al mister se avesse in mente di cambiare Dimarco con Carlos Augusto, vista la sofferenza del numero 32 nella marcatura di Lamine Yamal.

Inzaghi ha accennato la risposta: "Dimarco o Carlos Augusto? Hanno anche giocato molto spesso insieme", ha iniziato il tecnico nerazzurro. Un commento che non ha trovato impreparato Alessandro Bastoni, che ha subito replicato: "Eh no, così non gioco io".