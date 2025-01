Impossibile poi non ricordare il primo gol nella magica notte del 6 maggio 1998, quando l’Inter alzò al cielo la Coppa Uefa dopo il trionfo per 3-0 contro la Lazio al Parco dei Principi di Parigi.

E come non menzionare quel numero che ormai è leggenda? La maglia 1+8, una scelta divenuta iconica, un segno di creatività e unicità che rispecchiava perfettamente il carattere di un campione straordinario che ha sempre dato tutto per i propri tifosi.