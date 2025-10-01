L'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, Martina Riva , lo ha definito un momento storico. "La vendita della GFU San Siro è un atto storico: riguarda il rilancio del quartiere di San Siro, il futuro del calcio milanese, il ruolo di Milano", ha esordito sui social dopo la decisione del Consiglio Comunale che affida nelle mani di Inter e Milan il futuro palcoscenico del calcio meneghino.

Cosa resterà di San Siro? Martina Riva ha risposto offrendo un quadro generale, che andrà approfondito seguendo le indicazioni della sovrintendenza visto che San Siro è prima di tutto un monumento. A quel punto, nello studio di Cronache di Spogliatoio, è andato in scena un siparietto che ha coinvolto Ambrosini e l'Assessora Riva: Martina Riva si è lasciata andare ad una battuta, che ha rivelato la sua fede rossonera.