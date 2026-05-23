Federico Dimarco ha chiuso la sua personale stagione come meglio non poteva. L'esterno nerazzurro ha sbloccato Bologna-Inter con un calcio di punizione spettacolare: palla all'incrocio e Skorupski battuto. Dimarco corona così una stagione straordinaria sia dal punto di vista di squadra con scudetto e Coppa Italia, sia personale.
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OPTA – Inter, Dimarco sublime: numeri incredibili. È il difensore che ha preso…
L'esterno nerazzurro ha sbloccato Bologna-Inter con un calcio di punizione spettacolare incrementando il suo bottino
"Federico Dimarco (24 - 7G+17A) è il difensore che ha preso parte a più reti in una singola stagione nei Big-5 campionati europei nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07), superato Alejandro Grimaldo nel 2023/24 (23 - 10G+13A). Sublime".
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