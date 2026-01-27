FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Social, l’ira dell’Imperatore Adriano: pubblica una storia in cui svela…

news

Social, l’ira dell’Imperatore Adriano: pubblica una storia in cui svela…

Social, l’ira dell’Imperatore Adriano: pubblica una storia in cui svela… - immagine 1
L'ex attaccante brasiliano dell'Inter ha reso nota su Instagram la brutta vicenda che ha coinvolto la madre Rosilda
Redazione1908

L'ira dell'Imperatore. L'ex attaccante dell'Inter Adriano ha pubblicato su Instagram una story e ha svelato una truffa che l'ha fatto andare su tutte le furie: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Diego Costa pesantissimo: “Conte sempre con quel muso lungo. Forse non fa sesso”
Wanda: “Per sempre famiglia”, Icardi una furia: “Falsa e mitomane! Mi ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA