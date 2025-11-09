FC Inter 1908
Paola Ferrari: “Anche io vittima di video hard creati con AI. Bisogna…”

La giornalista ha voluto scendere in piazza a Roma per partecipare al flash mob “Non con la mia faccia #iodenuncio"
Redazione1908

Si è svolto a Roma, in piazza Capranica, il flash mob "Non con la mia faccia #iodenuncio", organizzato per denunciare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nuova frontiera della violenza digitale: la pubblicazione di video e fotografie generati con l'intelligenza artificiale, con volti di donne reali su corpi non loro, in contesti pornografici: CONTINUA A LEGGERE

