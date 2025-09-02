L'Inter, che domenica sera ha perso con l'Udinese a San Siro, dovrà rimettersi al lavoro. Cristian Chivu ha parlato di "cantiere aperto", Denzel Dumfries ha promesso che dopo la sosta la squadra avrebbe ricominciato a lavorare duramente. A proposito della sconfitta di domenica Tancredi Palmeri ha lanciato una sorta di profezia: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO QUI. C'è amarezza per il passo falso contro la squadra friulana, ma il calendario ci dice che è necessario guardare avanti e pensare al prossimo impegno. Sabato 13 settembre l'Inter affronterà infatti la Juventus.