C'è stato un tempo nel quale Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi erano molto amici. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare agli anni nei quali Maxi e Icardi erano giocatori della Sampdoria e Wanda felicemente sposata con il primo. Del triangolo argentino si è parlato in mille occasioni e con altrettante sfumature. L'argentina si sarebbe poi invaghita del compagno di squadra del marito e l'amicizia tra i due calciatori sarebbe saltata inevitabilmente e definitivamente.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Il piano diabolico di Wanda per fidanzare Icardi quando stava con Maxi Lopez: “Organizzava…”
news
Il piano diabolico di Wanda per fidanzare Icardi quando stava con Maxi Lopez: “Organizzava…”
L'argentina tramava per trovare una fidanzata a Maurito Icardi
C'è stato un tempo nel quale Wanda Nara complottava per trovare una fidanzata a Mauro Icardi. Le rivelazioni del piano "diabolico" arrivano proprio dalla diretta interessata, che ha raccontato dell'organizzazione scrupolosa dell'allora moglie di Maxi Lopez: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA