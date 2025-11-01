C'è stato un tempo nel quale Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi erano molto amici. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare agli anni nei quali Maxi e Icardi erano giocatori della Sampdoria e Wanda felicemente sposata con il primo. Del triangolo argentino si è parlato in mille occasioni e con altrettante sfumature. L'argentina si sarebbe poi invaghita del compagno di squadra del marito e l'amicizia tra i due calciatori sarebbe saltata inevitabilmente e definitivamente.