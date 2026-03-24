Lautaro Martinez è rimasto ad Appiano Gentile per recuperare completamente dall'infortunio. Il Capitano non vede l'ora di tornare a trascinare la sua Inter in un momento particolarmente delicato per il gruppo guidato da Chivu. I nerazzurri sono primi in classifica con 6 punti di distacco sul Milan. E proprio la moglie di Lautaro Martinez ha postato un'immagine ironizzando sulla fede rossonera. È sempre derby, anche in palestra: CONTINUA A LEGGERE.