Durante la conferenza che ha annunciato il vincitore del Premio Bearzot è stato svelato anche il nome dell'arbitro, indicato dall'AIA, del riconoscimento intitolato a Stefano Farina, il direttore di gara mancato il 23 maggio del 2017. Il premio va a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.
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Premio Farina a Guida: “Interprete autorevole dei valori dell’arbitraggio e modello per i giovani”
"Rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione", si legge
"Rappresenta da anni un punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie alla sua competenza, alla disciplina e alla forte motivazione che trasmette alle nuove generazioni di direttori di gara - la motivazione letta dal Vicepresidente Vicario dell'AIA, Francesco Massini. -. Qualità che lo rendono un modello per i più giovani e un interprete autorevole dei valori dell'arbitraggio".
Guida riceverà il premio insieme a Fabregas e Capello, con l'AIA che ha annunciato come in quell'occasione verrà riconosciuto anche un riconoscimento alla giovane arbitra 17enne, Valentina Zamburru, aggredita durante Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso.
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