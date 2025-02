Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha raccontato a Tutti in the box un aneddoto interessante che ben disegna la portata della potenza di Marcus Thuram . Un attaccante che fa letteralmente impazzire le difese avversarie. È successo anche in occasione di Inter-Bologna e Barsotti ne ha parlato al termine di Inter-Bologna con Nicolò Casale .

A proposito di Inter-Bologna e di Marcus Thuram, Barsotti racconta: "Nicolò Casale viene nel post partita a parlare ai miei microfoni e dribbla la mia domanda su Thuram e sul fatto che sia imprendibile". Poi, terminata l'intervista Casale gli confessa: "Oh comunque Thuram, ogni tanto lo vedevo dalla tv che andava a mille all'ora e pensavo sempre: 'ma il difensore ma che scarso, ma non può fermarlo?' Oggi che c'ero io lì ho capito quanto va forte, quanto è duro. Non sembra neanche che vada forte. Poi sei lì e provi a tirarlo giù e non riesci". Per la serie aneddoti che gasano.