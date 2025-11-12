Christian Vieri e Francesco Totti hanno partecipato alla recente puntata del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. Spunti calcistici a non finire e anche tante risate consumate nel confronto tra il calcio che giocavano i due ex calciatori di Inter e Roma e il calcio di oggi, con le sue nuove regole e con la nuova tecnologia di supporto.

Siparietto sul fuorigioco

Alessandro Cattelan ha interpellato i suoi ospiti proprio sul Var e sulla tecnologia che di fatto regolamenta la convalida dei gol e del fuorigioco. Totti è nostalgico: "Il Var è una perdita di tempo. Se fai gol e poi devi aspettare 5 minuti per vedere se è valido, fai in tempo a prenderti un aperitivo". Vieri introduce il tema del fuorigioco, che scatenerà alcune considerazioni in studio decisamente divertenti: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex giocatore preso di mira è Pippo Inzaghi.