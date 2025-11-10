Federico Dimarco compie 28 anni: gli auguri dell’Inter

L'esterno ha da poco festeggiato l'importante traguardo delle 200 presenze totali in maglia nerazzurra con cui ha realizzato 20 reti

Matteo Pifferi Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 19:32)

Talento, appartenenza e un sinistro capace di disegnare emozioni: Federico Dimarco è l’anima nerazzurra sulla fascia sinistra. Oggi il numero 32 dell’Inter compie 28 anni. Cresciuto nel vivaio interista, Federico ha trasformato il sogno di ogni bambino tifoso in realtà, diventando uno dei simboli della squadra di Cristian Chivu.

L'esterno ha da poco festeggiato l'importante traguardo delle 200 presenze totali in maglia nerazzurra con cui ha realizzato 20 reti, contribuendo in modo decisivo alla conquista della Seconda Stella, a tre Supercoppe Italiane e a due Coppe Italia.

alla doppietta al Bologna al capolavoro contro il Frosinone sono tanti i gesti tecnici con cui ha deliziato i tifosi nerazzurri: una storia di orgoglio e dedizione. A Federico vanno i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!