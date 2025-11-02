FC Inter 1908
Verona-Inter, Pistocchi ribatte ai tifosi su Bisseck: “Rosso sacrosanto? Direi che…”

Il dibattito del giornalista sportivo con alcuni tifosi sui social
Redazione1908

Maurizio Pistocchi ha analizzato Verona-Inter, commentando i momenti più significativi del match. Focus su un episodio da moviola, che ha visto protagonista Yann Bisseck con un interventi su Giovane. "L’Hellas Verona chiede il rosso per Bisseck che stende Giovane, ma Doveri giudica l’episodio da giallo", sintetizza il giornalista sportivo.

Verona-Inter, Pistocchi ribatte ai tifosi su Bisseck: "Rosso sacrosanto? Direi che…"

Il dibattito con i tifosi

Maurizio Pistocchi è stato interpellato da numerosi tifosi in merito all'episodio di Bisseck su Giovane. Il giornalista sportivo ha ribattuto in maniera decisa ad alcune affermazioni: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Pistocchi ha inoltre commentato l'interpretazione di Marelli e ha risposto ad alcuni tifosi particolarmente infuocati sul tema.

