FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Wanda: “Così ho scoperto di essere malata. Lasciare Icardi mi ha fatto pensare a…”

news

Wanda: “Così ho scoperto di essere malata. Lasciare Icardi mi ha fatto pensare a…”

Wanda: “Così ho scoperto di essere malata. Lasciare Icardi mi ha fatto pensare a…” - immagine 1
Wanda Nara si è raccontata in un'intervista a La Divina Noche de Dante, confidando particolari che risalgono alla scoperta della malattia
Redazione1908

Wanda Nara si è raccontata in un'intervista a La Divina Noche de Dante, confidando a Dante Gebel particolari nuovi che risalgono alla scoperta della malattia. La diagnosi, per l'argentina, è arrivata nel 2023 ed è stata un fulmine a ciel sereno: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Casalegno: “Marotta è pop, Mourinho non torni mai. Io quasi l’unica a non stare con...
Per quale squadra tifa Federica Masolin? “Ho metà della famiglia che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA