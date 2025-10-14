Wanda Nara è tornata a parlare del suo ruolo di agente nella carriera di Mauro Icardi. L'imprenditrice argentina si è raccontata ai microfoni di Dante Gebel nel programma La Divina Noche. Wanda si è emozionata tantissimo quando ha rivissuto il momento della scoperta della sua malattia e le conseguenti reazioni della sua famiglia. La separazione, lunga e dolorosa, da Maurito ha rappresentato un altro terribile momento nella sua vita. Oltre a questi temi, Wanda ha toccato anche quello della carriera calcistica del giocatore argentino, con un aneddoto che riguarda proprio l'Inter.
Wanda: "Altro che scema che tratta con l'Inter, così li obbligai a dare la fascia a Icardi per…"
Wanda: “Altro che scema che tratta con l’Inter, così li obbligai a dare la fascia a Icardi per…”
Il retroscena legato al rinnovo di contratto con l'Inter che Wanda trattò in prima persona
Il retroscena relativo alla fascia di Capitano—
Wanda ha esordito ricordando la difficoltà nel trattare con uomini in un mondo così difficile come il calcio. "Ti mettono in una posizione – purtroppo, non dovrebbe essere così – nella quale inizialmente ti sottovalutano", ha iniziato a spiegare l'argentina, che nel 2015 è diventata ufficialmente il procuratore di Mauro Icardi. E proprio al 2015 risale il retroscena chiave legato ala fascia da Capitano, che l'argentina ha rivelato per la prima volta: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Wanda ha raccontato la negoziazione con l'Inter snocciolando i dettagli meno noti.
