Wanda Nara è tornata a parlare del suo ruolo di agente nella carriera di Mauro Icardi. L'imprenditrice argentina si è raccontata ai microfoni di Dante Gebel nel programma La Divina Noche. Wanda si è emozionata tantissimo quando ha rivissuto il momento della scoperta della sua malattia e le conseguenti reazioni della sua famiglia. La separazione, lunga e dolorosa, da Maurito ha rappresentato un altro terribile momento nella sua vita. Oltre a questi temi, Wanda ha toccato anche quello della carriera calcistica del giocatore argentino, con un aneddoto che riguarda proprio l'Inter.