Il calciatore, fuori per almeno un mese e mezzo per una distrazione del gemello mediale della gamba destra, diventerà papà per la seconda volta

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 18:46)

Quando stava crescendo la sua condizione e Inzaghi lo stava impiegando in maniera più puntuale, Zielinskisi è infortunato. «Mi dispiace per lui perché veniva da un momento in cui stava crescendo. Ma lo aspetteremo come abbiamo fatto con altri suoi compagni», ha detto il mister sul polacco. Ma ci sarà tanto da aspettare, almeno 45 giorni, un mese e mezzo fuori dai giochi - nel periodo cruciale della stagione - per una distrazione del gemello mediale della gamba destra.