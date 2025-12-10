Il passato di Felix Zwayer, arbitro di Inter-Liverpool, nasconde più di una macchia. Facendo qualche ricerca è facile imbattersi in alcuni momenti significativi della sua carriera. Nel 2004, quando era soltanto un guardalinee, fu messo sotto indagine a causa dell'arbitro Hoyzer, condannato a due anni e cinque mesi di carcere per aver truccato alcune partite della seconda serie tedesca in cambio di soldi, 300mila euro in totale. Zwayer fu squalificato per sei mesi l'anno successivo, quando ammise di essere coinvolto anche lui nella combine, ma nel 2009 fu promosso per dirigere le partite in Bundesliga. E poi ancora nel 2021, quando Zwayer in una partita tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund non concesse un rigore al Dortmund. Dopo la partita, Jude Bellingham (del Dortmund) fece proprio riferimento alla vicenda Zwayer: “Se mandi un arbitro condannato per aver truccato partite di calcio, che cosa ti puoi mai aspettare?”