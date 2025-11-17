Si è svolta questa mattina a Milano la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Gran Galà del Calcio Aic, l'appuntamento che ogni anno premia e celebra i grandi protagonisti del calcio italiano. Oggi sono stati svelati alcuni dei dettagli della serata in programma lunedì 1° dicembre 2025 allo Spazio Antologico - East End Studios di Milano. A condurre l'evento ci sarà Fabio Caressa insieme a Federica Masolin. Attesi ospiti d'eccezione in rappresentanza del mondo del calcio e dello spettacolo. Durante l'evento - rivela Adnkronos - Verranno proiettate le migliori azioni della stagione e proclamati i vincitori delle prestigiose categorie Aic.