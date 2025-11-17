FC Inter 1908
news

Gran Galà del Calcio Aic in programma lunedì 1° dicembre: quanta Inter nelle shortlist

Tutti i giocatori nerazzurri nominati
Si è svolta questa mattina a Milano la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Gran Galà del Calcio Aic, l'appuntamento che ogni anno premia e celebra i grandi protagonisti del calcio italiano. Oggi sono stati svelati alcuni dei dettagli della serata in programma lunedì 1° dicembre 2025 allo Spazio Antologico - East End Studios di Milano. A condurre l'evento ci sarà Fabio Caressa insieme a Federica Masolin. Attesi ospiti d'eccezione in rappresentanza del mondo del calcio e dello spettacolo. Durante l'evento - rivela Adnkronos - Verranno proiettate le migliori azioni della stagione e proclamati i vincitori delle prestigiose categorie Aic.

Shortlist maschili Gran Galà del Calcio Aic 2025 -

Durante la conferenza sono state inoltre svelate le shortlist maschili dalle quali usciranno i vincitori delle principali categorie: Top 11 della Serie A 2024/2025, Calciatore dell'Anno, Allenatore dell'Anno, Arbitro dell'Anno, Società dell'Anno e Miglior Giovane di Serie B.

Portieri: David De Gea, Yann Sommer, Mile Svilar.

Difensori destri: Giovanni Di Lorenzo, Dodô, Denzel Dumfries.

Difensori Sinistri: Angeliño, Federico Dimarco, Nuno Tavares.

Difensori centrali: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Evan N'Dicka, Amir Rrahmani.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Nicolás Paz, Tijjani Reijnders.

Attaccanti: Lautaro Martínez, Ademola Lookman, Romelu Lukaku, Moise Kean, Mateo Retegui, Marcus Thuram.

Allenatore: Antonio Conte, Cesc Fàbregas, Claudio Ranieri.

Società: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.

Arbitri: Gianluca Aureliano, Daniele Chiffi, Daniele Doveri.

Miglior Giovane Serie B: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia).

