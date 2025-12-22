Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa ai rigori contro il Bologna, si continua a discutere degli errori sul dischetto da parte dei nerazzurri. Perché Chivu ha tolto Zielinski? A questa domanda ha voluto rispondere anche Dario Hubner, difendendo le scelte del tecnico dell'Inter.
Hubner difende Chivu sui rigoristi: “Non penso che sia così stupido. Era convinto di…”
L'ex calciatore ha difeso il tecnico dell'Inter
"Ti faccio un esempio semplicissimo. Io ero rigorista. Su 10 rigori in allenamento ne facevo 6, i miei compagni ne tiravano 10 e ne segnavano 10. Ai tornei i miei compagni non sbagliavano in allenamento e sbagliavano in partita. Perché il rigorista deve essere freddo. Magari Bastoni alla Pinetina fa 10 rigori su 10. E Chivu era convinto che facesse gol. Se ha fatto battere quei 5 è perché era pienamente convinto di vincere. Non penso che sia così stupido", ha concluso l'ex giocatore Dario Hubner a Blab Live.
