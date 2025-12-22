"Ti faccio un esempio semplicissimo. Io ero rigorista. Su 10 rigori in allenamento ne facevo 6, i miei compagni ne tiravano 10 e ne segnavano 10. Ai tornei i miei compagni non sbagliavano in allenamento e sbagliavano in partita. Perché il rigorista deve essere freddo. Magari Bastoni alla Pinetina fa 10 rigori su 10. E Chivu era convinto che facesse gol. Se ha fatto battere quei 5 è perché era pienamente convinto di vincere. Non penso che sia così stupido", ha concluso l'ex giocatore Dario Hubner a Blab Live.