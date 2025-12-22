FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news Hubner difende Chivu sui rigoristi: “Non penso che sia così stupido. Era convinto di…”

news

Hubner difende Chivu sui rigoristi: “Non penso che sia così stupido. Era convinto di…”

Hubner difende Chivu sui rigoristi: “Non penso che sia così stupido. Era convinto di…” - immagine 1
L'ex calciatore ha difeso il tecnico dell'Inter
Redazione1908

Dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Supercoppa ai rigori contro il Bologna, si continua a discutere degli errori sul dischetto da parte dei nerazzurri. Perché Chivu ha tolto Zielinski? A questa domanda ha voluto rispondere anche Dario Hubner, difendendo le scelte del tecnico dell'Inter.

Hubner difende Chivu sui rigoristi: “Non penso che sia così stupido. Era convinto di…”- immagine 2

"Ti faccio un esempio semplicissimo. Io ero rigorista. Su 10 rigori in allenamento ne facevo 6, i miei compagni ne tiravano 10 e ne segnavano 10. Ai tornei i miei compagni non sbagliavano in allenamento e sbagliavano in partita. Perché il rigorista deve essere freddo. Magari Bastoni alla Pinetina fa 10 rigori su 10. E Chivu era convinto che facesse gol. Se ha fatto battere quei 5 è perché era pienamente convinto di vincere. Non penso che sia così stupido", ha concluso l'ex giocatore Dario Hubner a Blab Live.

Leggi anche
Ziliani condanna Allegri: “Dopo anni di sceneggiate indegne alla Juve è convinto...
Ziliani stila un primo bilancio in casa Inter: “C’è qualcuno che ha fatto più del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA