Paolo Ziliani ha commentato la Supercoppa, che si sta giocando a Rihad. Focus sugli stadi semivuoti, sugli errori dal dischetto di rigore e su alcune sceneggiate a bordo campo. "Con la scusa di far conoscere la bellezza del nostro calcio ci esponiamo a figuracce bibliche: allenatori scaricatori di porto, campioni tenuti in panchina, rigori alla Fantozzi e risse da Bar Sport", ha sintetizzato il giornalista sportivo. Ziliani ha duramente condannato lo sfogo di Massimiliano Allegri: CONTINUA A LEGGERE.