Paolo Ziliani ha stilato un primo bilancio per quanto riguarda la stagione dell'Inter. I nerazzurri sono primi in classifica e in questi giorni si giocano la Supercoppa. Il giornalista sportivo ha sottolineato gli aspetti positivi e anche qualche limite della compagine allenata da Cristian Chivu: "Di norma, 4 sconfitte in avvio di campionato rendono praticamente impossibile coltivare sogni di scudetto. Non è stato così all’Inter dell’Anno I dopo Inzaghi per il semplice motivo che nelle restanti 11 partite delle prime 15 l’Inter ha sempre vinto; giocando bene come giocava ai tempi di Inzaghi (se non addirittura meglio), sempre con partecipazione corale ma con maggiore attacco alla profondità".
Ziliani stila un primo bilancio in casa Inter: “C’è qualcuno che ha fatto più del dovuto”
Bilancio Inter—
Paolo Ziliani ha proseguito nell'analisi: "E insomma, se l’Inter ha fatto il suo, e da squadra favorita per lo scudetto assieme al Napoli ha mantenuto fede al pronostico, chi ha fatto più del suo è stato Chivu, il nuovo allenatore che ereditando uno spogliatoio in versione Santabarbara (chi l’avesse dimenticato è pregato di riavvolgere il nastro e tornare alla bufera Lautaro-Marotta-Calhanoglu dell’estate scorsa) era atteso coi fucili puntati da parte di tutti. I fucili si sono trasformati dapprima in cerbottane, poi in turiboli d’incenso. L’Inter, col Napoli, era e resta la favorita numero uno per lo scudetto. E poiché non era affatto scontato che ci riuscisse, il merito va dato al primo artefice di tutto ciò: il suo nuovo allenatore".
IL MIGLIORE: Chivu
LA SORPRESA: Pio Esposito
LA DELUSIONE: Frattesi
