“Il derby in semifinale? È una semifinale pericolosissima però noi quell’anno col Milan avevamo fatto molto bene. Ma in semifinale di Champions… Pesava, soprattutto a ritorno. All’andata vinci 2-0 ed è un attimo.. I primi 20 minuti, se fa gol Diaz, non so come va a finire… È un attimo, ma se le cose devono andar bene, vanno bene. L’ho vissuta abbastanza pesantemente”.