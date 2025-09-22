FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni Acerbi: “Derby in semifinale Champions? L’ho vissuta pesantemente. Se segna Diaz…”

Acerbi: “Derby in semifinale Champions? L’ho vissuta pesantemente. Se segna Diaz…”

Acerbi: “Derby in semifinale Champions? L’ho vissuta pesantemente. Se segna Diaz…” - immagine 1
Le dichiarazioni rilasciate dal difensore dell'Inter sulla doppia sfida in Champions League contro il Milan nel 2023
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

In occasion della presentazione della sua autobiografia, "Guerriero", Francesco Acerbi ha ricordato la doppia semifinale di Champions League contro il Milan, nel 2023.

Acerbi: “Derby in semifinale Champions? L’ho vissuta pesantemente. Se segna Diaz…”- immagine 2

Il difensore dell'Inter ha spiegato il proprio stato d'animo, ricordando la stracittadina europea:

“Il derby in semifinale? È una semifinale pericolosissima però noi quell’anno col Milan avevamo fatto molto bene. Ma in semifinale di Champions… Pesava, soprattutto a ritorno. All’andata vinci 2-0 ed è un attimo.. I primi 20 minuti, se fa gol Diaz, non so come va a finire… È un attimo, ma se le cose devono andar bene, vanno bene. L’ho vissuta abbastanza pesantemente”.

